Общество

Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Северной Каролине

Ведомости

Два человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате массовой стрельбы на вечеринке в округе Робсон, штат Северная Каролина. Об этом сообщил шериф округа Бернис Уилкинс, передает NBC News.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября в сельской местности неподалеку от города Макстон, примерно в 150 км к юго-западу от Роли, недалеко от границы с Южной Каролиной.

Когда на место прибыла полиция, более 150 человек уже успели покинуть вечеринку. Власти призвали всех очевидцев и тех, кто располагает какой-либо информацией, обратиться в офис шерифа.

Отмечается, что об арестах не сообщалось. Следователи по делам об убийствах и другие сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия.

