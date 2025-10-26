Газета
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорт Ярославля возобновил прием и выпуск воздушных судов после введения ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко в своем Telegram-канале. Они действовали примерно с 8:00 мск. По данным Росавиации, рейсы снова начали принимать и отправлять через четыре часа.

Вечером 25 октября перестал обслуживать рейсы аэропорт Краснодара. Утром Кореняко сообщил о снятии ограничений. Кроме того, приостанавливались полеты в аэропорту Ухты, Волгограда и Геленджика.

