В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Аэропорт Ярославля возобновил прием и выпуск воздушных судов после введения ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко в своем Telegram-канале. Они действовали примерно с 8:00 мск. По данным Росавиации, рейсы снова начали принимать и отправлять через четыре часа.
Вечером 25 октября перестал обслуживать рейсы аэропорт Краснодара. Утром Кореняко сообщил о снятии ограничений. Кроме того, приостанавливались полеты в аэропорту Ухты, Волгограда и Геленджика.