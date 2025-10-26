Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей

По данным «Коммерсанта», иск был подан в Хостинский районный суд Сочи 16 октября. Суд по требованию ведомства уже наложил арест на активы Копайгородского, его родственников и юридических и физических лиц. Среди имущества, которое намерена конфисковать Генпрокуратура, 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В списке также несколько земельных участков и автомобили Lada Niva, Porsche 911 и пять Mercedes. Конфискация может затронуть 14 квартир, в том числе в Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.