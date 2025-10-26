Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей
Генеральная прокуратура РФ добивается конфискации активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его окружения на сумму 1,6 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».
Бывший мэр Сочи Копайгородский и его супруга Янина обвиняются в коррупционных преступлениях. Супруги были задержаны еще осенью 2024 г., а на их активы наложены обеспечительные меры.
По данным «Коммерсанта», иск был подан в Хостинский районный суд Сочи 16 октября. Суд по требованию ведомства уже наложил арест на активы Копайгородского, его родственников и юридических и физических лиц. Среди имущества, которое намерена конфисковать Генпрокуратура, 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В списке также несколько земельных участков и автомобили Lada Niva, Porsche 911 и пять Mercedes. Конфискация может затронуть 14 квартир, в том числе в Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
По словам адвокатов Копайгородских, их доверители не признают иск, так как все объекты имеют законное происхождение, подтвержденное документами. Защита считает обеспечительные меры избыточными.
Следствие полагает, что Копайгородские получили от застройщиков Краснодарского края взятки в особо крупном размере за содействие в реализации коммерческих проектов. Взамен, как утверждается, они через подставных лиц приобрели недвижимость по заниженной цене, а также получали услуги имущественного характера. Общая сумма легализованных средств, по версии следствия, превышает 104 млн руб.