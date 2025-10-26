Полиция задержала более 80 человек после драки в московском ЖК

В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении из РФ. На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ.