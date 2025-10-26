Полиция задержала более 80 человек после драки в московском ЖК
По факту драки в московском ЖК «Прокшино» задержаны более 80 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России "Коммунарский" сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек», – написала она в Telegram.
Полиция установила причастность к совершению преступления 19 человек. Они подозреваются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальной наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.
В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении из РФ. На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ.
Массовая драка произошла 25 октября. Telegram-канал Shot передавал, что толпа рабочих вооружилась палками и «устроила побоище». Участники драки выбивали стекла на первых этажах домов и замахивались палками, лопатами и дорожными знаками друг на друга.