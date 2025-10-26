Газета
Главная / Общество /

Похороны артиста Золотницкого состоятся 28 октября на Ваганьковском кладбище

Ведомости

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, актером театра и кино Алексеем Золотницким состоится 28 октября и пройдет на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью артиста.

Золотницкий умер 25 октября на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Алексей Золотницкий был актером театра и кино, а также мастером дубляжа. Его голосом говорили такие актеры, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 г. Золотницкий служил в Театре Олега Табакова. Среди его киноработ – роль в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» 1987 г., снятом по роману Агаты Кристи.

