Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла
Около Стамбула в Черном море зафиксировано землетрясение. По данным Управления по ЧС Турции (AFAD), магнитуда составила 3,7 балла, а эпицентр располагался в 16 км от побережья к северо-западу от города на глубине 13 км.
Сейсмологический центр Кандилли оценил магнитуду чуть выше – на уровне 3,9.
Подземные толчки произошли в 19:44 по московскому времени и ощущались в ряде районов мегаполиса. На текущий момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Паники среди населения не зафиксировано.
Турция расположена в сейсмоактивной зоне на стыке тектонических плит, что обуславливает регулярную сейсмическую активность. После катастрофы февраля 2023 г., когда в результате землетрясения погибло более 50 000 человек, в стране ужесточили контроль за строительством и работой систем оповещения.