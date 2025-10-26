Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла

Турция расположена в сейсмоактивной зоне на стыке тектонических плит, что обуславливает регулярную сейсмическую активность. После катастрофы февраля 2023 г., когда в результате землетрясения погибло более 50 000 человек, в стране ужесточили контроль за строительством и работой систем оповещения.