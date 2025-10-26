Гигантские надувные лабубу появились на морском параде в гавани Гонконга

Особенностью инициативы является ее интерактивный характер. Экспозиция предусматривает возможности для фотосъемки на фоне инсталляций, а также сопровождена серией тематических мероприятий в прибрежной зоне. Такой формат призван стимулировать посещаемость в межсезонье и оказать мультипликативный эффект на локальный бизнес, включая предприятия общественного питания, сувенирную торговлю и экскурсионные услуги.