Гигантские надувные лабубу появились на морском параде в гавани Гонконга

Ведомости

В акватории Гонконга стартовала масштабная туристическая инициатива — морской парад с размещением гигантских плавучих инсталляций с изображениями популярных мультяшных персонажей. Проект реализован в рамках стратегии по усилению туристической привлекательности региона и рассчитан на привлечение как иностранных гостей, так и местного населения, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ключевым элементом экспозиции стала колоссальная фигура лабубу (Labubu) – узнаваемого персонажа бренда Pop Mart, завоевавшего мировую популярность среди коллекционеров. Наряду с ним представлены масштабные надувные фигуры других культовых героев: Элмо (персонаж «Улицы Сезам»), Гримейса (вирусный символ рекламной кампании McDonald’s 2024 г.) и Дораэмона (легендарного японского роботизированного кота).

Инсталляции размещены в гавани с целью формирования нового туристического маршрута, интегрирующего элементы развлекательной инфраструктуры в городскую среду. Проект осуществлен при совместной поддержке муниципальных властей и частных инвесторов, что подчеркивает его значимость для развития сектора гостеприимства Гонконга, отмечает издание.

Особенностью инициативы является ее интерактивный характер. Экспозиция предусматривает возможности для фотосъемки на фоне инсталляций, а также сопровождена серией тематических мероприятий в прибрежной зоне. Такой формат призван стимулировать посещаемость в межсезонье и оказать мультипликативный эффект на локальный бизнес, включая предприятия общественного питания, сувенирную торговлю и экскурсионные услуги.

