Росавиация ограничила работу аэропорта Орска

За ночь Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Саратова, Самары («Курумоч»), Оренбурга и столичных «Домодедово» и «Жуковский». Действие мер остается для Самары и Оренбурга, для остальных аэропортов ограничения сняты.