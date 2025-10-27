Росавиация ограничила работу аэропорта Орска
В работу аэропорта Орска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение о мерах он опубликовал в 6:06 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
За ночь Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Саратова, Самары («Курумоч»), Оренбурга и столичных «Домодедово» и «Жуковский». Действие мер остается для Самары и Оренбурга, для остальных аэропортов ограничения сняты.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 30 беспилотниках, уничтоженных при подлете к столице.