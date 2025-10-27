В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена и футболиста
В Санкт-Петербурге оперативники задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ сообщали, что 23 октября подозреваемые у дома по Вязовой улице попытались похитить мужчину, но не смогли «по независящим от них обстоятельствам». Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Они заставили его перевести 210 000 руб. и еще потребовали отдать им 10 млн руб.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовные дела по п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия и оружия из корыстных побуждений), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).
Четверым фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
«Фонтанка» сообщала, что неназванным футболистом может быть Андрей Мостовой, играющий за «Зенит», а похищенным – бизнесмен Сергей Селегеня.
Мостовой смог убежать от похитителей, после этого обратился в полицию. Оперативники взяли подозреваемых с поличным, когда они ехали в машине с Селегеней, пишет издание. Грабители заставили звонить родным, чтобы получить выкуп в размере 10 млн руб. на криптовалютный кошелек. Родственники обратились в полицию, после чего похитителей вычислили по телефонам.