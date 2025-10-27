В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена и футболиста

В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ сообщали, что 23 октября подозреваемые у дома по Вязовой улице попытались похитить мужчину, но не смогли «по независящим от них обстоятельствам». Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Они заставили его перевести 210 000 руб. и еще потребовали отдать им 10 млн руб.