NYP: у берегов США обнаружили неопознанные подводные объекты

По состоянию на август 2025 г., Enigma зарегистрировала более 9000 неизвестных объектов в радиусе 10 миль (16,09 км) от береговой линии США или крупных водоемов. Marine Technology News сообщал, что 500 из них обнаружили в радиусе пяти миль, а более 150 сообщений описывают объекты, парящие над водными путями или опускающиеся в них.