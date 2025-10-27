Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

NYP: у берегов США обнаружили неопознанные подводные объекты

Ведомости

Приложение Enigma, которое призвано отслеживать неопознанные объекты, зафиксировало тысячи неизвестных подводных объектов вблизи водных путей США. В американских военно-морских силах США считают, что они могут представлять угрозу национальной безопасности. Об этом пишет New York Post (NYP). 

По состоянию на август 2025 г., Enigma зарегистрировала более 9000 неизвестных объектов в радиусе 10 миль (16,09 км) от береговой линии США или крупных водоемов. Marine Technology News сообщал, что 500 из них обнаружили в радиусе пяти миль, а более 150 сообщений описывают объекты, парящие над водными путями или опускающиеся в них.

Больше всего неопознанных объектов обнаружили в Калифорнии (389) и Флориде (306). По данным NYP, одно из самых странных сообщений включает в себя видеозапись, на которой запечатлены необъяснимые зеленые огни, движущиеся под водой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте