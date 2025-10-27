Газета
Главная / Общество /

Минтруд: квота на иностранных рабочих в 2026 году может составить 278 900 человек

Ведомости

Минтруд РФ предложил закрепить квоту на привлечение квалифицированных иностранных специалистов из визовых стран на уровне 278 900 разрешений на 2026 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, квота сформирована по заявкам работодателей, одобренным на региональном и федеральном уровнях. Она отражает подтвержденную потребность предприятий в специалистах, которых невозможно найти на внутреннем рынке труда. Часть квоты предназначена для продления разрешений на работу уже трудоустроенным иностранцам.

Квота не означает автоматического разрешения на въезд: каждый специалист из визовых стран должен оформить рабочую визу и разрешение на работу. В Минтруде отметили, что фактическое число въехавших специалистов, как правило, ниже утвержденного лимита, поскольку после согласования квоты работодатели продолжают искать российских кандидатов.

«Почти 92% квоты составляют квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. Небольшая часть – порядка 8% – это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники», – отметил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Среди наиболее востребованных профессий названы монтажники технологических трубопроводов, арматурщики, бетонщики, электросварщики, монтажники технологического оборудования, мастера строительных и монтажных работ, электромеханики.

Работодатели чаще всего приглашают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других визовых стран.

Сообщается, что квоты запрошены для реализации крупных проектов. Среди них: строительство Амурского газохимического и газоперерабатывающего комплексов, второй очереди космодрома «Восточный», завода по производству метанола в Сковородино, газохимического кластера в Усть-Луге, ГОКа на месторождении «Малмыжское», транспортно-перегрузочного комплекса «Эльга», Хабаровской ТЭЦ-4 и других объектов.

