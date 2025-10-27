Газета
Главная / Общество /

В Гренландии нашли пропавший без вести самолет

Ведомости

Власти Гренландии сообщили, что пропавший самолет, следовавший из Хэппи-Вэлли-Гуз-Бей (Канада) в Гренландию, был найден недалеко от столицы Нуук. По данным датской авиакомпании Naviair, на борту воздушного судна был один человек, он погиб, передает CBC.

Поиски самолета велись с конца прошлой недели. Основное внимание спасатели сосредоточили в районе горы Сэрмитсиак, примерно в 15 км к северо-востоку от Нуука. 25 октября воздушные операции пришлось временно прекратить из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий, однако на следующий день поиски возобновились при поддержке морских служб.

Власти подтвердили, что ближайшие родственники погибшего уведомлены, а расследование обстоятельств крушения передано в полицию.

