В Гренландии нашли пропавший без вести самолет
Власти Гренландии сообщили, что пропавший самолет, следовавший из Хэппи-Вэлли-Гуз-Бей (Канада) в Гренландию, был найден недалеко от столицы Нуук. По данным датской авиакомпании Naviair, на борту воздушного судна был один человек, он погиб, передает CBC.
Поиски самолета велись с конца прошлой недели. Основное внимание спасатели сосредоточили в районе горы Сэрмитсиак, примерно в 15 км к северо-востоку от Нуука. 25 октября воздушные операции пришлось временно прекратить из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий, однако на следующий день поиски возобновились при поддержке морских служб.
Власти подтвердили, что ближайшие родственники погибшего уведомлены, а расследование обстоятельств крушения передано в полицию.