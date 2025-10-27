Газета
Главная / Общество /

В районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

Ведомости

Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло вечером в районе Мраморного моря в Турции. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 23:21 по местному времени (совпадает с мск) и хорошо ощущались в Стамбуле.

По данным AFAD, эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир, расположенной к югу от Мраморного моря.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

26 октября около Стамбула в Черном море было зафиксировано землетрясение. По данным AFAD, магнитуда составила 3,7 балла, а эпицентр располагался в 16 км от побережья к северо-западу от города на глубине 13 км.

