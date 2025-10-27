В районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло вечером в районе Мраморного моря в Турции. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 23:21 по местному времени (совпадает с мск) и хорошо ощущались в Стамбуле.