В районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло вечером в районе Мраморного моря в Турции. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 23:21 по местному времени (совпадает с мск) и хорошо ощущались в Стамбуле.
По данным AFAD, эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир, расположенной к югу от Мраморного моря.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
26 октября около Стамбула в Черном море было зафиксировано землетрясение. По данным AFAD, магнитуда составила 3,7 балла, а эпицентр располагался в 16 км от побережья к северо-западу от города на глубине 13 км.