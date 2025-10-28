Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни после рецидива рака мозга

Попов родился 9 февраля 1985 г. Он стал известен после роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Затем его герой стал главным в спин-оффе «Детективное агентство Мухича». Кроме того, актер играл в КВН и был резидентом «Комеди клаба».