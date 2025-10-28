Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни после рецидива рака мозга
Актер Роман Попов, снимавшийся в сериале «Полицейский с Рублевки», умер в возрасте 40 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Концертный директор актера Илья Новиков подтвердил эту информацию ТАСС.
Попову диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.
У актера осталось трое детей, которых он воспитывал вместе с супругой. В браке они были почти 20 лет.
Попов родился 9 февраля 1985 г. Он стал известен после роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Затем его герой стал главным в спин-оффе «Детективное агентство Мухича». Кроме того, актер играл в КВН и был резидентом «Комеди клаба».