У семьи экс-главы Кавказского района Кубани изъяли имущества на 739 млн рублей

Очкаласов, пишет пресс-служба, одновременно с исполнением полномочий приобретал коммерческие предприятия и фактически руководил ими. За время его службы он владел такими компаниями, как ООО «Транспорт», ЗАО «Агрофирма «Дружба», ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции», ООО «Лосево», АО «им. И.В. Мичурина», ОАО «Степное», ООО «Юг-Агропром», ООО «Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Заречье», ООО «им. И.В. Мичурина», ООО «Мичурина», ООО «Кубанская семечка». Прибыль от незаконной деятельности экс-глава вкладывал в новые бизнес-проекты, которые регистрировал на членов семьи.