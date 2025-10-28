У семьи экс-главы Кавказского района Кубани изъяли имущества на 739 млн рублей
Решение об изъятии имущества у семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу, сообщили в объединенной пресс-службе Кубани. В доход государства обратили более 739 млн руб.
Очкаласов, по данным суда, приобрел и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков общей площадью более 3209 га. Совокупная кадастровая стоимость земли составляет более 669 млн руб. Кроме того, бывший глава приобрел 17 объектов недвижимости кадастровой стоимостью свыше 70 млн руб.
Очкаласов, пишет пресс-служба, одновременно с исполнением полномочий приобретал коммерческие предприятия и фактически руководил ими. За время его службы он владел такими компаниями, как ООО «Транспорт», ЗАО «Агрофирма «Дружба», ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции», ООО «Лосево», АО «им. И.В. Мичурина», ОАО «Степное», ООО «Юг-Агропром», ООО «Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Заречье», ООО «им. И.В. Мичурина», ООО «Мичурина», ООО «Кубанская семечка». Прибыль от незаконной деятельности экс-глава вкладывал в новые бизнес-проекты, которые регистрировал на членов семьи.
Кропоткинский городской суд 23 мая 2025 г. удовлетворил иск прокурора об изъятии имущества в пользу государства. Представители семьи Очкаласовых подали в Верховный суд РФ ходатайство об изменении территориальной подсудности. Однако суд признал решение законным.
Очкаласов был главой муниципального образования Кавказский район Краснодарского края с 2009 по 2024 г. В мае 2024 г. он скончался от остановки сердца.