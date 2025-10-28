Балицкий рассказал о возвращении жителей в Запорожскую область
До 17% жителей Запорожской области, которые ранее покинули регион, возвращаются обратно. Такие цифры привел губернатор Евгений Балицкий на прямой линии с населением.
«От 14 до 17% населения возвращается», – сказал глава региона.
Запорожская область присоединилась к России в сентябре 2022 г. по итогам референдума. Украина не признает итоги голосования. До начала военного конфликта в регионе жили 1 636 000 человек. При этом в городе Запорожье проживали более 710 000 человек.
Сейчас Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, однако областной центр, город Запорожье, остался под контролем украинской армии. С марта 2023 г. административным центром региона стал город Мелитополь, решение называлось временным.