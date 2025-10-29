Счетная палата обнаружила низкую эффективность управления изъятым имуществом
Только 8% имущественных объектов, которые в России изъяли у коррупционеров с 2011 г. и обратили в доход государства, вовлекли в хозяйственный оборот. Об этом говорится в отчете Счетной палаты после проверки эффективности управления конфискованным имуществом.
По данным Счетной палаты, всего за указанный период насчитывается 8776 конфискованных имущественных объектов на общую сумму более 113,2 млрд руб. При этом с 2021 г. приватизировано было 240 объектов, что не превышает 4% всего имущества. Еще 224 объекта передали в аренду с 2023 г.
«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн руб.», – отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
Аудиторы вели проверку деятельности Росимущества, а также его управлений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с 1 апреля по 25 сентября. По их данным, уровень эффективности пользования изъятым имуществом снижают системные проблемы и законодательные ограничения. В отчете говорится, что в России не регламентирован в достаточном объеме процесс передачи коррупционных объектов от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Росимуществу. Срок предъявления исполнительных листов составляет три года, при этом на имуществе часто лежат аресты или запреты регистрационных действий, что не дает государству оформить право собственности.
Батуркин уточнил, что Счетная палата предлагает кабмину РФ «внести изменения в закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу». Он считает, что такие меры принесут государству до 10 млрд руб. дополнительно.