Счетная палата обнаружила низкую эффективность управления изъятым имуществом

Аудиторы вели проверку деятельности Росимущества, а также его управлений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с 1 апреля по 25 сентября. По их данным, уровень эффективности пользования изъятым имуществом снижают системные проблемы и законодательные ограничения. В отчете говорится, что в России не регламентирован в достаточном объеме процесс передачи коррупционных объектов от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Росимуществу. Срок предъявления исполнительных листов составляет три года, при этом на имуществе часто лежат аресты или запреты регистрационных действий, что не дает государству оформить право собственности.