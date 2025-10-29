Суд запросил 24 года колонии для «крабового короля» Кана
Сторона обвинения запросила сахалинскому рыбопромышленнику и так называемому «крабовому королю» Олегу Кану 24 года колонии. Его обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде живого краба общей стоимостью более 2,6 млрд руб., а также уклонении от уплаты налогов, передает «РИА Новости».
«Определить Кану О.К. <...> окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб.», – сказал представитель обвинения во Фрунзенском районном суде Владивостока.
Кроме того, обвинение потребовало лишить предпринимателя права руководить организациями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, на три года. Такое же ограничение касается учреждений, связанных с рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферами.
При этом наказание начнет исчисляться с момента фактического задержания фигуранта, находящегося в международном розыске.
В марте 2024 г. адвокат Кана заявлял, что он умер, однако представитель Генпрокуратуры назвал смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, Кан находился в международном розыске.