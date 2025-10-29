Суд запросил 24 года колонии для «крабового короля» Кана

В марте 2024 г. адвокат Кана заявлял, что он умер, однако представитель Генпрокуратуры назвал смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, Кан находился в международном розыске.