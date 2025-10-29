Газета
Общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные выходные



В День народного единства, который отмечается 4 ноября, в Москве будет дождливая и пасмурная погода, а температура воздуха не будет превышать восьми градусов. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее данным, температура ночью будет находится в диапазоне от 3 до 5 градусов. Дневная температура в столице будет в пределах 6–8 градусов.

В связи с прогнозом Позднякова рекомендовала гражданам планировать поездки в первой половине праздничных выходных, которые намечены на период со 2 по 4 ноября.

21 октября синоптики прогнозировали, что октябрь в столичном регионе будет соответствовать сезону – станет прохладным и по-осеннему влажным. Метеорологи отмечают, что москвичей ждут классические осенние условия: преимущественно облачная погода, периодические дожди и постепенное понижение температуры к концу недели.

