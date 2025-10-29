Умер «голос» Брюса Уиллиса и Антонио Бандераса актер Андрей Гриневич

Гриневич родился 11 марта 1956 г. в Саратове. В 1976 г. он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова, а затем продолжил обучение на актерском факультете ВГИКа. С 1985 г. Гриневич служил в Театре-студии киноактера и на «Мосфильме».