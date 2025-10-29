Умер «голос» Брюса Уиллиса и Антонио Бандераса актер Андрей Гриневич
На 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич. Об этом сообщил его коллега Ислам Ганджаев в соцсети «В контакте».
В последние месяцы актер не работал, но продолжал принимать участие в некоторых проектах в качестве режиссера, сообщил Telegram-канал «Русский дубляж».
Гриневич известен благодаря русскому дубляжу Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек – 2» и «Осада», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Антонио Бандераса в «Филадельфии» и др.
Как режиссер дубляжа он работал над сериалами «Терапия» (реж. Рэндолл Кинан Уинстон), несколькими сезонами «Губки Боба», а также фильмами «Телефонная трубка» (реж. Джоэл Шумахер), «Военный ныряльщик» (Джордж Тиллман-младший) и др.
Гриневич родился 11 марта 1956 г. в Саратове. В 1976 г. он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова, а затем продолжил обучение на актерском факультете ВГИКа. С 1985 г. Гриневич служил в Театре-студии киноактера и на «Мосфильме».