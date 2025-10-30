Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Заслуженный артист России, актер Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Театра Вахтангова.
Он посвятил театру почти пятьдесят лет. Одной из ярких работ последних десятилетий для Меньщикова стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой роли артист выходил на сцену более 400 раз, рассказали в театре.
Он родился 3 июня 1950 г. В 1967 г. поступил в Театр на Таганке на должность машиниста сцены. На следующий год вышел на сцену, заменив заболевшего актера в спектакле «Тартюф». В 1977 г. окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году его приняли в труппу Театра Вахтангова.
За жизнь он сыграл более ста ролей. Помимо работы в театре с 1999 по 2006 г. вел на радиостанции «Говорит Москва» поэтические воскресные радиоконцерты.
Меньщиков награжден дипломом Российского фонда культуры. Он лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов артистов-чтецов. В 2021 г. Меньщиков стал лауреатом Вахтанговской премии «Человек театра». В том же году награжден Орденом Дружбы.