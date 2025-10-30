Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Он родился 3 июня 1950 г. В 1967 г. поступил в Театр на Таганке на должность машиниста сцены. На следующий год вышел на сцену, заменив заболевшего актера в спектакле «Тартюф». В 1977 г. окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году его приняли в труппу Театра Вахтангова.