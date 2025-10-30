Полиция Индии спасла 17 детей, которых держали в заложниках в актерской студии

По данным правоохранителей, захватчиком оказался Рохит Арья, который заманил детей в студию под предлогом участия в «прослушивании». Во время операции он открыл огонь из пневматического пистолета, после чего полицейские ответили выстрелами. Арья был ранен и вскоре скончался в больнице.