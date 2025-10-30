Полиция Индии спасла 17 детей, которых держали в заложниках в актерской студии
Полиция Мумбаи освободила 17 детей, которых удерживал в заложниках мужчина в актерской студии RA Studios в районе Повай. Как сообщил телеканал NDTV, заложники были спасены целыми и невредимыми после нескольких часов переговоров.
По данным правоохранителей, захватчиком оказался Рохит Арья, который заманил детей в студию под предлогом участия в «прослушивании». Во время операции он открыл огонь из пневматического пистолета, после чего полицейские ответили выстрелами. Арья был ранен и вскоре скончался в больнице.
Полиция уточнила, что инцидент произошел днем 30 октября. Переговоры с Арьей шли несколько часов, однако он отказался освободить детей и угрожал причинить им вред. Тогда сотрудники полиции ворвались в помещение через ванную комнату и вывели всех заложников.
Перед захватом мужчина опубликовал видеообращение, в котором заявил, что выбрал «захват детей вместо самоубийства», назвав свои действия протестом против «системного предательства» чиновников. В ролике он подчеркнул, что не является террористом и не требует денег.
Следствие установило, что Арья ранее обвинял власти в невыплате денег за социальный проект по поддержанию чистоты в школах и дважды объявлял голодовку. На месте происшествия полиция изъяла пневматический пистолет и контейнеры с химикатами, которыми он угрожал сотрудникам.