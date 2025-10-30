В законодательстве Франции изменили определение изнасилования
Во Франции приняли закон, который определяет изнасилование как любой сексуальный акт, на который не было дано явного согласия. Такое решение приняли после дела Жизель Пелико, муж которой усыплял ее с помощью наркотиков, после чего позволял мужчинам насиловать ее. Об этом сообщает Politico.
Законопроект уточняет, что согласие на сексуальный акт должно быть дано «добровольно и осознанно» до выполнения конкретного действия. Оно также может быть отозвано в любой момент. В документе указано, что согласие не может быть выведено «только на основании молчания или отсутствия реакции пострадавшего».
До принятия закона французское законодательство определяло сексуальное насилие как действия, осуществляемые с применением «силы, принуждения, угроз или внезапности».
В декабре 2024 г. Politico писало, что по делу об изнасиловании Пелико проходил 51 мужчина. 71-летняя женщина подверглась насилию более 200 раз в течение 10 лет. Ее муж Доминик накачивал Пелико наркотиками, после чего позволял мужчинам насиловать ее и снимал все действия на камеру.
Суд в Авиньоне приговорил мужа Пелико к 20 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые по делу были приговорены к срокам от трех до 15 лет колонии.