В законодательстве Франции изменили определение изнасилования

Законопроект уточняет, что согласие на сексуальный акт должно быть дано «добровольно и осознанно» до выполнения конкретного действия. Оно также может быть отозвано в любой момент. В документе указано, что согласие не может быть выведено «только на основании молчания или отсутствия реакции пострадавшего».