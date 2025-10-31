В «Домодедово» задержали заочно арестованную по делу о терроризме россиянку

Задержанная до этого присутствовала на заседании в онлайн-формате по видеосвязи. Сторона защиты фигурантки отмечала, что у нее есть шестеро детей, пятеро из которых еще не достигли совершеннолетнего возраста (двое – малолетние). Защитник также говорил, что обвиняемая будет являться по первому требованию следствия, однако арест продлили.