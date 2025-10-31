Газета
Главная / Общество /

В «Домодедово» задержали заочно арестованную по делу о терроризме россиянку

Ведомости

Россиянку, которая была заочно арестована и объявлена в международный розыск, задержали в аэропорту «Домодедово». Ее обвиняют в участии в террористической организации и содействии террористической деятельности, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, задержанная сейчас находится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРС). Затем ее отправят в СИЗО в Дагестане, где и было возбуждено дело.

В материалах отмечается, что еще в конце сентября суд продлил срок ареста женщины на два месяца.

Задержанная до этого присутствовала на заседании в онлайн-формате по видеосвязи. Сторона защиты фигурантки отмечала, что у нее есть шестеро детей, пятеро из которых еще не достигли совершеннолетнего возраста (двое – малолетние). Защитник также говорил, что обвиняемая будет являться по первому требованию следствия, однако арест продлили.

