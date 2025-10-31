Путин: День народного единства отражает сплоченность ради страны
Президент России Владимир Путин заявил, что День народного единства отражает стремление граждан объединяться ради общего дела и судьбы страны. Об этом он сказал в обращении к участникам форума «Сообщество», который проходит в Москве накануне государственного праздника.
Форум посвящен 20-летию создания Общественной палаты. Путин отметил, что мероприятие объединило более 5000 активных граждан из всех регионов.
Глава государства напомнил, что деятельность палаты охватывает практически все социально значимые сферы жизни и привела к важным изменениям в законодательстве. В частности, закреплено понятие общественного контроля, введен институт общественных наблюдательных комиссий и развита система наблюдения за выборами, ставшая, по словам президента, неотъемлемой частью избирательного процесса в России.
Путин отдельно отметил поддержку некоммерческого сектора. С момента запуска Фонда президентских грантов в 2017 г. поддержку получили более 22 000 НКО, реализовавшие проекты на 176 млрд руб. Еще 80 млрд руб. выделено через Президентский фонд культурных инициатив на патриотические и культурные проекты.
Президент поблагодарил участников за работу в период начала спецоперации, подчеркнув их вклад в поддержку армии и координацию волонтерских проектов.
Форум «Сообщество» проходит с 31 октября по 1 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Его программа состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий.