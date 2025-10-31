Газета
Главная / Общество /

Аксенов запретил въезд электромобилей на Крымский мост с полуострова

Ведомости

Губернатор Крыма Сергей Аксенов объявил о запрете проезда электромобилей и транспортных средств с гибридным двигателем по Крымскому мосту со стороны республики.

Запрет вступает в силу с 3 ноября в 00:00. По словам Аксенова, решение было принято по рекомендации силовых и правоохранительных ведомств. «Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

30 октября запрет на въезд на Крымский мост электромобилей и гибридных авто ввели власти Краснодарского края. Он также вступает в силу с 3 ноября.

