Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов
В возрасте 85 лет скончался советский и российский режиссер, актер и продюсер Геральд Бежанов. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Бежанов родился 15 марта 1940 г. в Тбилиси. В 1967 г. он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1973 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Начал свою карьеру в качестве помощника режиссера в фильме «Нино» (реж. Лео Эскакия). В 1992 г. Бежанова признали заслуженным деятелем РСФСР.
Широкую известность Бежанов получил благодаря фильму «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 г.). Кроме того, он выступал в качестве режиссера в таких картинах, как «Ловушка для одинокого мужчины» (1990 г.), «Где находится нофелет?» (1987 г.) и «Срочный вызов» (1978 г.).