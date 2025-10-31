Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

Бежанов родился 15 марта 1940 г. в Тбилиси. В 1967 г. он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1973 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Начал свою карьеру в качестве помощника режиссера в фильме «Нино» (реж. Лео Эскакия). В 1992 г. Бежанова признали заслуженным деятелем РСФСР.