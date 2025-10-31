Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

Ведомости

В возрасте 85 лет скончался советский и российский режиссер, актер и продюсер Геральд Бежанов. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Бежанов родился 15 марта 1940 г. в Тбилиси. В 1967 г. он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1973 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Начал свою карьеру в качестве помощника режиссера в фильме «Нино» (реж. Лео Эскакия). В 1992 г. Бежанова признали заслуженным деятелем РСФСР.

Широкую известность Бежанов получил благодаря фильму «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 г.). Кроме того, он выступал в качестве режиссера в таких картинах, как «Ловушка для одинокого мужчины» (1990 г.), «Где находится нофелет?» (1987 г.) и «Срочный вызов» (1978 г.).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь