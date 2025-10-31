Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара
Росавиация ввела ограничения на работу краснодарского аэропорта «Пашковский», сообщает представитель ведомства Артем Кореняко.
Как отмечается, из соображений безопасности наложены ограничения на вылет и прилет самолетов.
В последний раз ограничение на прилет и вылет в краснодарском аэропорту вводились 29 октября. Тогда средства ПВО сбили семь украинских беспилотников в небе над регионом.
В сентябре 2025 г. аэропорт Краснодара возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Воздушная гавань города была закрыта в феврале 2022 г. из соображений безопасности полетов после начала специальной военной операции на Украине.