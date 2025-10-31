Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр

Ведомости

В Москве за день выпало ведро дождевой воды на 1 кв. м, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм дождя, а на Балчуге и Бутово – по 10 мм. Месячная норма составляет 70 мм, напомнил Тишковец.

Он рассказал, что в Подмосковье больше всего осадков было в Михайловском, Серпухове и Кашире – 12 мм, а в Наро-Фоминске и Меликово – 13 мм.

МЧС Москвы предупреждало, что 31 октября в столице местами ожидается сильный дождь. Об этом ведомство писало в Telegram-канале.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь