В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на 1 кв. м, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, за 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм дождя, а на Балчуге и Бутово – по 10 мм. Месячная норма составляет 70 мм, напомнил Тишковец.
Он рассказал, что в Подмосковье больше всего осадков было в Михайловском, Серпухове и Кашире – 12 мм, а в Наро-Фоминске и Меликово – 13 мм.
МЧС Москвы предупреждало, что 31 октября в столице местами ожидается сильный дождь. Об этом ведомство писало в Telegram-канале.