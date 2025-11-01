Самое длинное слово в русском языке насчитывает 55 букв
Самым длинным словом русского языка может считаться прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» (55 букв). Об этом, как пишут «РИА Новости», заявил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
Слово обнаружено в названии патента на изобретение 2006 г. Для его выявления исследователи использовали искусственный интеллект.
Эксперт отметил, что русский язык легко принимает сложные многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного регулярно переходит к новым претендентам.
По данным Книги рекордов Гиннесса, ранее рекордсменами были слова «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв, 2003 г.) и «рентгеноэлектрокардиографического».
При этом в повседневной речи преобладают короткие слова — союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы, указал Катышев.