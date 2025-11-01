Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Самое длинное слово в русском языке насчитывает 55 букв

Ведомости

Самым длинным словом русского языка может считаться прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» (55 букв). Об этом, как пишут «РИА Новости», заявил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Слово обнаружено в названии патента на изобретение 2006 г. Для его выявления исследователи использовали искусственный интеллект.

Эксперт отметил, что русский язык легко принимает сложные многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного регулярно переходит к новым претендентам.

По данным Книги рекордов Гиннесса, ранее рекордсменами были слова «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв, 2003 г.) и «рентгеноэлектрокардиографического».

При этом в повседневной речи преобладают короткие слова — союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы, указал Катышев.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь