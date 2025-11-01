Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вильфанд: ноябрь в шести федеральных округах России будет теплее нормы

Ведомости

Ноябрь в России ожидается преимущественно теплым: температура выше климатической нормы прогнозируется в шести федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, более мягкая погода установится в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском округах.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы», – отметил он.

Теплее обычного будет и в азиатской части страны: в Сибири температура также окажется около или выше нормы. На большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае ожидается погода в пределах нормы, а на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатки – ниже нормы. Вильфанд отметил, что «зима в эти регионы приходит раньше».

Синоптик рассказал также, что избыток осадков в ноябре прогнозируется в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах. Дефицит же осадков ожидается почти по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и северо-востоке Якутии. На остальной территории количество осадков будет близким к норме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте