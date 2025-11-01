Вильфанд: ноябрь в шести федеральных округах России будет теплее нормы
Ноябрь в России ожидается преимущественно теплым: температура выше климатической нормы прогнозируется в шести федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.
По словам синоптика, более мягкая погода установится в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском округах.
«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы», – отметил он.
Теплее обычного будет и в азиатской части страны: в Сибири температура также окажется около или выше нормы. На большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае ожидается погода в пределах нормы, а на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатки – ниже нормы. Вильфанд отметил, что «зима в эти регионы приходит раньше».
Синоптик рассказал также, что избыток осадков в ноябре прогнозируется в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах. Дефицит же осадков ожидается почти по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и северо-востоке Якутии. На остальной территории количество осадков будет близким к норме.