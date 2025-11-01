Вильфанд: ноябрь в шести федеральных округах России будет теплее нормы

Теплее обычного будет и в азиатской части страны: в Сибири температура также окажется около или выше нормы. На большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае ожидается погода в пределах нормы, а на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатки – ниже нормы. Вильфанд отметил, что «зима в эти регионы приходит раньше».