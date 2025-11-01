Кравцов рассказал о возможности перехода на 12-летку в школах
Решение о переходе системы образование на 12-летние обучение в школах требует глубокого анализа и широкого обсуждения. В нем должны принимать участие родители учащихся, научное и педагогическое сообщества, а также эксперты в сфере образования. Об этом ТАСС сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Система образования очень чутко реагирует на любые изменения», – пояснил он.
Кравцов отметил, что такая идея появляется не в первый раз. Министр подчеркнул, что ведомство внедрило единые федеральные основные общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование. По его словам, это позволило сбалансировать нагрузку на учителей и школьников.
31 октября замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил ТАСС, что нынешнего срока обучения в 11 лет не хватает, чтобы ребенок усвоил весь объем знаний. В связи с этим, по его мнению, России необходимо перейти на 12-летнюю систему обучения.