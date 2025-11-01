Газета
Общество

Кабмин разрешил заселяться в гостиницы по водительским правам и «заграну»

Ведомости

Правительство изменило правила удостоверения личности при заселении в гостиницы – теперь граждане могут использовать заграничный паспорт и водительское удостоверение для подтверждения личности. Об этом объявили на сайте кабмина.

Возможность заселяться в отели по правам и «заграну» появится с 1 января 2026 г.

Нововведения упрощают процедуру заселения для граждан. Изменения также призваны обеспечить четкий регламент действий для гостиниц при технических сбоях, связанных с идентификацией личности, следует из сообщения.

В феврале 2024 г. «Ведомости» писали, что Минэкономразвития предлагает разрешить заселяться в отели как по водительскому удостоверению и загранпаспорту, так и с помощью военного билета. Наравне с этими документами ведомство предложило использовать мобильное приложение «Госуслуги» и биометрические данные через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

14 октября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что кабмин РФ прорабатывает возможности заселения в гостиницы с мессенджера Max.

