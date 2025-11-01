Кабмин разрешил заселяться в гостиницы по водительским правам и «заграну»

В феврале 2024 г. «Ведомости» писали, что Минэкономразвития предлагает разрешить заселяться в отели как по водительскому удостоверению и загранпаспорту, так и с помощью военного билета. Наравне с этими документами ведомство предложило использовать мобильное приложение «Госуслуги» и биометрические данные через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».