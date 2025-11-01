Газета
Главная / Общество /

При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали три человека

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) пострадали три человека. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Оператор завода сообщил, что образовавшийся при взрыве пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших отправили в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь.

Представитель HF Sinclair Коринн Смит рассказала AP, что мониторинг воздуха по периметру предприятия и в близлежащем населенном пункте не выявил угрозы общественной безопасности. Департамент окружающей среды штата Нью-Мексико направит в Артезию группу специалистов для оценки качества воздуха.

По данным на сайте компании, завод способен перерабатывать до 100 000 баррелей нефти в день, что делает его наиболее мощным в штате.

