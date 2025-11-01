Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано»

Согласно данным следствия, Кушнарев вместе с Юрием Удальцовым, который в разное время занимал в «Роснано» руководящие посты, растратили в период с апреля 2013 г. по март 2021 г. 7,5 млрд руб., вверенных Удальцову. Кушнарев в данный период, кроме работы в «Роснано», был также гендиректором ООО «Крокус Наноэлектроника».