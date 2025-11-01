Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано»
Генпрокуратура России передала в суд уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева по обвинению в растрате 7,5 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно данным следствия, Кушнарев вместе с Юрием Удальцовым, который в разное время занимал в «Роснано» руководящие посты, растратили в период с апреля 2013 г. по март 2021 г. 7,5 млрд руб., вверенных Удальцову. Кушнарев в данный период, кроме работы в «Роснано», был также гендиректором ООО «Крокус Наноэлектроника».
В мошеннической схеме участвовали также неустановленные лица. Растраченные средства должны были пойти на инвестиционный проект «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».
«Они не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект», – отмечается в релизе.
Уголовное дело было направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Кушнарев в настоящее время находится под стражей, а Удальцов объявлен в международный розыск. Расследование в отношении неустановленных лиц продолжается.