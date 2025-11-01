Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд взыскал с главы «Сиэми» Синьговского более 152 млн рублей по делу о хищении

Ведомости

Ленинский районный суд Курска признал виновным по делу о хищении главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Кроме того, обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Синьговского обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищении в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. 

Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Курска в начале октября. По данным следствия, хищения были совершены при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей обвиняемый находится с начала 2025 г. На стадии предварительного следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте