Суд взыскал с главы «Сиэми» Синьговского более 152 млн рублей по делу о хищении
Ленинский районный суд Курска признал виновным по делу о хищении главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Кроме того, обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Синьговского обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищении в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Курска в начале октября. По данным следствия, хищения были совершены при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей обвиняемый находится с начала 2025 г. На стадии предварительного следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение.