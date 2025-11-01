Суд взыскал с главы «Сиэми» Синьговского более 152 млн рублей по делу о хищении

Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Курска в начале октября. По данным следствия, хищения были совершены при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей обвиняемый находится с начала 2025 г. На стадии предварительного следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение.