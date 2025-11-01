Соцфонд выплатил досрочно пенсии и пособия 17 миллионам россиян
Социальный фонд России 1 ноября досрочно перевел пенсии и пособия 17 млн россиян, сообщил глава организации Сергей Чирков.
Выплата пенсий и пособий, по словам чиновника, была произведена раньше срока из-за наступления ноябрьских праздников и длинных выходных со 2-го по 4-е число месяца.
«Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3-го и 4-го числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику», – сказал Чирков (цитата по «РИА Новости»).
Председатель Соцфонда России отметил, что пенсионные выплаты получили более 9 млн человек, около 8 млн получили единое пособие и другие выплаты семьям с детьми. Страховые выплаты были перечислены более 45 000 человек.