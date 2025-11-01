Суд в Турции передал потомкам российского дипломата особняк в Тарабье

По данным суда, особняк был куплен в 1868 г. Николаем Свечиным, сотрудником российского посольства в Константинополе (нынешний Стамбул). После его смерти имущество перешло в аренду Российской империи по указу султана Мехмеда V Решада, однако формально не было зарегистрировано на Россию. После революций 1917 г. и последующих государственных преобразований статус недвижимости осложнился, но при кадастровой регистрации 1950 г. собственность осталась записанной за Свечиным.