Суд в Турции передал потомкам российского дипломата особняк в Тарабье
В Турции завершился 17-летний судебный процесс по делу о праве собственности на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья, стоимость которых оценивается в $1,5 млрд. Суд постановил передать недвижимость потомкам российского посольского служащего XIX в. Николая Свечина, отклонив претензии турецкого Казначейства, Главного управления фондов и России, пишет Sabah.
Как сообщает издание, спор вокруг элитного объекта, расположенного на одном из самых престижных участков Босфора, начался в 2004 г. Суд рассматривал материалы, охватывающие почти два века дипломатической и имущественной истории, включая документы, указы султанов, международную переписку и решения Европейского суда по правам человека.
По данным суда, особняк был куплен в 1868 г. Николаем Свечиным, сотрудником российского посольства в Константинополе (нынешний Стамбул). После его смерти имущество перешло в аренду Российской империи по указу султана Мехмеда V Решада, однако формально не было зарегистрировано на Россию. После революций 1917 г. и последующих государственных преобразований статус недвижимости осложнился, но при кадастровой регистрации 1950 г. собственность осталась записанной за Свечиным.
В ходе процесса турецкое Казначейство и Главное управление фондов настаивали на передаче имущества государству, ссылаясь на отсутствие наследников. Российская сторона утверждала, что недвижимость была приобретена на средства царского правительства и фактически принадлежит России. Однако суд признал недействительными все три иска, установив, что у Николая Свечина есть законные наследники.
Решением суда право собственности на участок и особняк было подтверждено за потомками Свечина – Орели Леконт, Седриком Леконтом и Жаном Иваном Леконтом, проживающими во Франции.