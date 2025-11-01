Годовщину трагедии в Нови-Саде посетили почти 40 000 человек
В сербском Нови-Саде на годовщину трагедии на вокзале собрались около 39 000 человек. Об этом сообщили в МВД Сербии.
«В разгар этого незарегистрированного публичного собрания в районе города Нови-Сад <...> присутствовало около 39 000 граждан, прибывших в Нови-Сад со всей территории Республики Сербии», – говорится в сообщении.
МВД сообщило, что никаких инцидентов или «событий, представляющих угрозу безопасности», в ходе публичного мероприятия не было.
Трагедия произошла 1 ноября 2024 г. – навес открытого после масштабной реконструкции здания железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад обрушился на стоявших под ним людей. Погибли 16 человек, 1 ноября было объявлено в Сербии днем траура.
Это стало поводом для массовых протестов населения по всей стране. Власти в свою очередь увидели за акциями попытки оппозиции захватить власть. Протесты продолжались в течение года. Летом 2025 г. протестующие требовали от президента Александра Вучича распустить парламент, а также отставки главы государства.