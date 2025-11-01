Годовщину трагедии в Нови-Саде посетили почти 40 000 человек

Это стало поводом для массовых протестов населения по всей стране. Власти в свою очередь увидели за акциями попытки оппозиции захватить власть. Протесты продолжались в течение года. Летом 2025 г. протестующие требовали от президента Александра Вучича распустить парламент, а также отставки главы государства.