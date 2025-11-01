Два человека погибли в результате стрельбы на острове Крит
Двое человек погибли в результате стрельбы в деревне Воризия на греческом острове Крит, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. По предварительным данным, причиной инцидента стала семейная вендетта. Погибшими являются неназванные мужчина и женщина.
Стрельба произошла утром 1 ноября. По данным Афинского информационного агентства, ранения также получили не менее 10 человек, четверо из них были доставлены в больницу. Среди госпитализированных – двое мужчин, которых полиция считает возможными участниками перестрелки.
По информации правоохранительных органов, погибшими оказались 39-летний мужчина и 56-летняя женщина. Представитель полиции сообщил, что нападение могло быть связано с взрывом, произошедшим накануне вечером на строительной площадке, где была заложена бомба.
Причину стрельбы Reuters связывает со случаем кровной мести, которые нередки на Крите.