Два человека погибли в результате стрельбы на острове Крит

Двое человек погибли в результате стрельбы в деревне Воризия на греческом острове Крит, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. По предварительным данным, причиной инцидента стала семейная вендетта. Погибшими являются неназванные мужчина и женщина.

Стрельба произошла утром 1 ноября. По данным Афинского информационного агентства, ранения также получили не менее 10 человек, четверо из них были доставлены в больницу. Среди госпитализированных – двое мужчин, которых полиция считает возможными участниками перестрелки.

По информации правоохранительных органов, погибшими оказались 39-летний мужчина и 56-летняя женщина. Представитель полиции сообщил, что нападение могло быть связано с взрывом, произошедшим накануне вечером на строительной площадке, где была заложена бомба.

Причину стрельбы Reuters связывает со случаем кровной мести, которые нередки на Крите.

