Аэропорт Пензы снова приостановил полеты
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Прием и выпуск самолетов ограничен с 07:24. Мера необходима для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве.
Аэропорт уже приостанавливал полеты с 23:50 до 06:18.
Еще в ряде российских аэропортах сейчас введены ограничения на рейсы, в частности, они действуют в Уфе, Нижнекамске, Бугульме, Казани, Оренбурге, Ульяновске и других городах.