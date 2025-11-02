Газета
Общество

Аэропорт Пензы снова приостановил полеты

Ведомости

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Прием и выпуск самолетов ограничен с 07:24. Мера необходима для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве.

Аэропорт уже приостанавливал полеты с 23:50 до 06:18. 

Еще в ряде российских аэропортах сейчас введены ограничения на рейсы, в частности, они действуют в Уфе, Нижнекамске, Бугульме, Казани, Оренбурге, Ульяновске и других городах. 

