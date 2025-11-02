Необычный межзвездный объект 3I/ATLAS ускоряется за счет солнечных вспышек
Негравитационное ускорение необычного межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые рассказали, что по «кораблю-комете», согласно данным наблюдений, в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее 5 больших солнечных выбросов. Самым заметным, предположительно, стал удар 24 октября, который нанесла сильная Х вспышка, зарегистрированная на обратной стороне Солнца 22 октября.
Солнечный ветер не оказывает прямого кинетического воздействия на погруженные в него тела, но плазма из-за высоких температур (до 1 млн градусов) должна была нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела. Они и формируют негравитационную реактивную тягу, объяснили в лаборатории.
30 октября астрофизик из Гарварда Ави Леб написал в своем блоге, что траектория пролетающего через Солнечную систему межзвездного объекта 3I/ATLAS поднимает вопрос о внеземном разуме. По его словам, 19 декабря объект приблизится к Земле на минимальное расстояние в 267 млн км при расчете только гравитационной траектории.
29 ноября 3I/ATLAS достиг перигелия – ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела. По словам Леба, изменение орбиты и маневрирование указало бы на разумное происхождение «корабля-кометы».
3I/ATLAS заметили еще 1 июля. Объект стал второй известной межзвездной кометой и третьим в истории достоверно обнаруженным межзвездным объектом. Издание N+1 пишет, что 3I/ATLAS прибыл в Солнечную систему от малометалличной звезды из толстого диска Млечного Пути и может быть рекордно старой кометой.