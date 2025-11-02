Необычный межзвездный объект 3I/ATLAS ускоряется за счет солнечных вспышек

Солнечный ветер не оказывает прямого кинетического воздействия на погруженные в него тела, но плазма из-за высоких температур (до 1 млн градусов) должна была нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела. Они и формируют негравитационную реактивную тягу, объяснили в лаборатории.