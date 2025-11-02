В Италии при сходе лавины погибли пять альпинистов из ФРГ
Пять человек погибли в результате схода лавины в провинции Южный Тироль на севере Италии, все погибшие – граждане Германии, сообщает Tagesschau.
Погибшие альпинисты путешествовали независимо друг от друга в составе трех групп. По данным издания, они попали в снежную лавину 1 ноября, во время восхождения на вершину Вертайншпитце высотой более 3500 м. Двое мужчин выжили в результате происшествия, их доставили вертолетом в больницу, сообщил представитель горноспасательной службы. Остальные были объявлены пропавшими без вести.
Сначала были найдены тела трех погибших, затем подтвердилась смерть еще двух пропавших немецких альпинистов. По данным итальянской горноспасательной службы, это мужчина и его 17-летняя дочь.
По данным издания, лавина сошла примерно в 100 м от вершины. Риска схода лавины в тот день не было, и альпинисты оказались «совершенно застигнуты врасплох». В горноспасательной службе добавили, что в момент происшествия на северном склоне не было других людей.