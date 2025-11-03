При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 20 человек
На севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, число погибших достигло 20 человек, еще 320 пострадали, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя минздрава страны.
Землетрясение произошло на рассвете 3 ноября. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 22 км к западу-юго-западу от города Хульм. Очаг залегал на глубине 28 км.
Подземные толчки затронули провинции Балх, Саманган и Баглан, сообщил в X главный представитель правительства Талибана Забиулла Муджахид. По его словам, власти прилагают все усилия для оказания необходимой помощи пострадавшим. Большинство пострадавших получили легкие ранения и были выписаны после оказания первой помощи, заявил также представитель агентства по управлению стихийными бедствиями Афганистана Юсуф Хаммад.
31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6, ставшее мощнейшим за последние два года. Тогда погибли 2205 человек, еще 4000 пострадали. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил об отсутствии данных о возможных пострадавших россиянах в стране. 6 сентября в Афганистане была окончена поисково-спасательная операция после подземных толчков.