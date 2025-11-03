При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 20 человек

31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6, ставшее мощнейшим за последние два года. Тогда погибли 2205 человек, еще 4000 пострадали. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил об отсутствии данных о возможных пострадавших россиянах в стране. 6 сентября в Афганистане была окончена поисково-спасательная операция после подземных толчков.