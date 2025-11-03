Минздрав повторно подготовил критерии определения качества и эффективности БАДов
Минздрав России повторно представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, которым планируется утвердить критерии качества биологически активных добавок (БАД) к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что на основании этих критериев препараты будут включаться в специальный перечень для возможности их назначения медработниками.
«Утвердить прилагаемые критерии качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, включаемых в перечень биологически активных добавок к пище для возможности их назначения медицинскими работниками», – говорится в тексте постановления.
Документ вступает в силу с 1 марта 2026 г. и будет действовать до 1 марта 2032 г.
БАДы должны соответствовать двум критериям качества, следует из документа. Сведения о государственной регистрации биологически активной добавки к пище должны содержаться в Едином реестре специализированной пищевой продукции. Кроме того, учитывается отсутствие нарушений обязательных требований за последние три года.
В постановлении также содержатся три критерия эффективности, а для включения добавок в специальный список необходимо соответствие БАДов минимум двум требованиям из трех. Это включение биологически активного вещества, входящего в состав БАДа, в утвержденные и действующие на территории РФ клинические рекомендации, наличие у производителя собственных исследований, доказывающих положительное влияние на здоровье человека.