Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минздрав повторно подготовил критерии определения качества и эффективности БАДов

Ведомости

Минздрав России повторно представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, которым планируется утвердить критерии качества биологически активных добавок (БАД) к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что на основании этих критериев препараты будут включаться в специальный перечень для возможности их назначения медработниками.

«Утвердить прилагаемые критерии качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, включаемых в перечень биологически активных добавок к пище для возможности их назначения медицинскими работниками», – говорится в тексте постановления.

Документ вступает в силу с 1 марта 2026 г. и будет действовать до 1 марта 2032 г.

БАДы должны соответствовать двум критериям качества, следует из документа. Сведения о государственной регистрации биологически активной добавки к пище должны содержаться в Едином реестре специализированной пищевой продукции. Кроме того, учитывается отсутствие нарушений обязательных требований за последние три года.

В постановлении также содержатся три критерия эффективности, а для включения добавок в специальный список необходимо соответствие БАДов минимум двум требованиям из трех. Это включение биологически активного вещества, входящего в состав БАДа, в утвержденные и действующие на территории РФ клинические рекомендации, наличие у производителя собственных исследований, доказывающих положительное влияние на здоровье человека.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её