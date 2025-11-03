Минздрав повторно подготовил критерии определения качества и эффективности БАДов

В постановлении также содержатся три критерия эффективности, а для включения добавок в специальный список необходимо соответствие БАДов минимум двум требованиям из трех. Это включение биологически активного вещества, входящего в состав БАДа, в утвержденные и действующие на территории РФ клинические рекомендации, наличие у производителя собственных исследований, доказывающих положительное влияние на здоровье человека.