Умер бывший депутат Госдумы и правозащитник Валерий Борщев

Ведомости

Бывший депутат Государственной думы и правозащитник Валерий Борщев умер на 82-м году жизни. О его кончине сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, Борщев ушел из жизни дома – он не хотел быть в больнице. «Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал. Но был активен. Звонил, пытался помочь разным людям, попавшим в беду. Не все во власти его любили за политические взгляды. Но он был свободолюбивым», – написала она.

Борщев родился в 1943 г. в Тамбовской области, окончил факультет журналистики МГУ. После знакомства с Андреем Сахаровым занялся правозащитной деятельностью и из-за этого был вынужден оставить журналистику. Работал в театре на Таганке, а с 1987 г. входил в Московскую Хельсинкскую группу.

В 1990–1999 гг. Борщев был депутатом Моссовета и Госдумы первых двух созывов, стал одним из основателей партии «Яблоко».

