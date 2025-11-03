Умер бывший депутат Госдумы и правозащитник Валерий Борщев

По ее словам, Борщев ушел из жизни дома – он не хотел быть в больнице. «Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал. Но был активен. Звонил, пытался помочь разным людям, попавшим в беду. Не все во власти его любили за политические взгляды. Но он был свободолюбивым», – написала она.