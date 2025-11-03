В центре Рима обрушилась часть башни Торре деи Конти
В историческом центре Рима, недалеко от Императорских форумов, частично обрушилась башня Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. Об этом сообщает агентство ANSA.
По предварительным данным, обрушение произошло утром 3 ноября в районе Ларго Коррадо Риччи. Сначала с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал второй, более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли.
Спасатели извлекли из-под завалов 64-летнего рабочего. Мужчина находится в сознании и доставлен в больницу с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. Еще двое рабочих получили легкие травмы и отказались от госпитализации.
Во время второго обрушения под пылевое облако попала команда пожарных, занимавшаяся спасением людей, однако, как уточнили в экстренных службах, никто из них не пострадал.
Прокуратура Рима начала расследование по факту инцидента, квалифицировав его как «непредумышленные телесные повреждения». Следователи намерены установить причины происшествия и проверить, не было ли нарушений техники безопасности.
По данным ANSA, в момент обрушения на объекте находились 11 рабочих. Среди рассматриваемых версий – внутреннее разрушение несущих конструкций башни. Расследование ведут карабинеры и специалисты санитарно-технической службы.