Ученые выявили связь между скроллингом телефона перед сном и болезнями сердца

В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет, прошедших ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Данные о ночной освещенности были сопоставлены со спутниковыми снимками, фиксирующими уровень искусственного света вокруг их домов. К 2018 г. у 17% участников развились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.