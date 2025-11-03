Ученые выявили связь между скроллингом телефона перед сном и болезнями сердца
Использование телефона и других источников яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Daily Mail со ссылкой на новое исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).
Ученые установили, что воздействие искусственного освещения в ночное время, включая свет от экранов, связано с повышенной активностью мозга и воспалением сосудов – факторами, которые увеличивают вероятность сердечных проблем.
В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет, прошедших ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Данные о ночной освещенности были сопоставлены со спутниковыми снимками, фиксирующими уровень искусственного света вокруг их домов. К 2018 г. у 17% участников развились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
Исследователи подчеркивают, что ночной свет может нарушать циркадные ритмы и провоцировать стресс в организме. Это, по их словам, со временем повышает риск ишемической болезни сердца, инфаркта и сердечной недостаточности.
При этом исследователи подчеркнули, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает наличия прямой причинно-следственной связи. Кроме того, выборка состояла преимущественно из пациентов, проходивших лечение в одной больнице, что ограничивает возможность обобщения результатов.