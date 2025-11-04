Американская актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет

Лэдд получила известность благодаря ролям в фильмах «Элис здесь больше не живет», «Дикие сердцем» и «Беспутная Роза», за которые она удостоилась номинаций на премию Американской киноакадемии. Особое признание критиков вызвала ее работа в картине Дэвида Линча «Дикие сердцем», где она сыграла злодейку-мать персонажа своей дочери.