Американская актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет
Американская актриса Дайан Лэдд, трижды номинировавшаяся на премию «Оскар», скончалась в возрасте 89 лет. Представитель ее дочери Лоры Дерн подтвердил, что Лэдд ушла из жизни у себя дома в городе Охай в Калифорнии. Об этом сообщает Variety.
Дерн в своем заявлении назвала мать величайшей актрисой, художником и эмпатичной личностью. Брюс Дерн, бывший муж Лэдд и отец Лоры, отметил выдающийся талант актрисы и ее роль замечательной матери.
Лэдд получила известность благодаря ролям в фильмах «Элис здесь больше не живет», «Дикие сердцем» и «Беспутная Роза», за которые она удостоилась номинаций на премию Американской киноакадемии. Особое признание критиков вызвала ее работа в картине Дэвида Линча «Дикие сердцем», где она сыграла злодейку-мать персонажа своей дочери.
Одновременное выдвижение Лэдд и Дерн на «Оскар» за фильм «Бродяга Роуз» – это единственный случай, когда мать и дочь были номинированы за одну и ту же ленту.
Актриса также запомнилась зрителям по ролям в таких известных проектах, как «Китайский квартал», «Головой о стену» и «Энтузиаст». В телевизионных работах она трижды номинировалась на премию «Эмми».