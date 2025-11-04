Снежный покров в Москве начнет формироваться 13 ноября

Начало ноября в столице характеризовалось теплой погодой. 4 ноября температура воздуха поднялась до +8,3 градуса, а высота кучево-дождевых облаков составляла 300 м. Текущая неделя также будет теплой, с ночными температурами от +4 до +7 градусов и дневными от +7 до +10 градусов, сопровождающимися небольшими дождями.