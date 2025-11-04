Газета
Снежный покров в Москве начнет формироваться 13 ноября

Метеорологическая зима наступит к середине месяца
Ведомости

Снежный покров начнет формироваться в Москве с 13 ноября. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 15-16 ноября высота снежного покрова достигнет 3-5 см.

Начало ноября в столице характеризовалось теплой погодой. 4 ноября температура воздуха поднялась до +8,3 градуса, а высота кучево-дождевых облаков составляла 300 м. Текущая неделя также будет теплой, с ночными температурами от +4 до +7 градусов и дневными от +7 до +10 градусов, сопровождающимися небольшими дождями.

С 13 ноября ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, а днем держаться около 0 градусов, что приведет к началу формирования снежного покрова. Метеорологическая зима наступит к середине ноября.

2 октября в Гидрометцентре сообщили, что средние температуры зимой 2025–2026 гг. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 гг. Март 2026 г. окажется теплее нормы в большей части России.

